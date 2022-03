Altrimenti ci arrabbiamo, il trailer del film con Edoardo Pesce

Arriva il 23 marzo al cinema Altrimenti ci arrabbiamo, il film con Edoardo Pesce (Christian, Dogman) e Alessandro Roia (Diabolik, 1992). C'è tanta attesa per la pellicola diretta dagli YouNuts (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), fin dall'annuncio dato da Christian De Sica. Il film, hanno spiegato da Lucky Red, non è un remake del cult del 1974 con Bud Spencer e Terence Hill, ma un reboot che omaggia l'originale, reinterprentandone lo spirito tra schiaffoni e Dune Buggy. Il primo marzo è stato lanciato il trailer, che potete vedere nel video in alto su questa pagina.