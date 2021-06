Altrimenti ci arrabbiamo Christian De Sica annuncia il remake: il cast

8/10 @Sky Cinema

Alessandro Roja è un attore romano classe 1978, vincitore del Nastro d’argento per “La fuga”. Dai primi anni del Duemila a oggi ha collezionato molti ruoli tra televisione e cinema. Ha dato vita al Dandi in “Romanzo criminale – La serie”, recitando in film come “Magnifica presenza”, “Diaz – Don’t Clean Up This Blood” e “Diabolik”.