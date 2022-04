Lisa, ti presento Billie è il titolo del nuovo corto dei Simpson in arrivo tra pochi giorni su Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nelle scorse ore l’account Instagram della piattaforma di streaming ha condiviso la locandina della produzione che vedrà protagonista la voce di No Time to Die .

Billie Eilish è tra le grande rivelazioni musicali degli ultimi anni. L’artista, classe 2001, ha conquistato le classifiche a livello internazionale con singoli di enorme successo, tra i quali You Should See Me in a Crown, When the Party’s Over, Bad Guy e Therefore I Am.