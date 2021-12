In un’intervista, la cantante 19enne ha rivelato di aver contratto il Covid ad agosto. “Voglio dire che mi sentivo orribilmente” ha specificato, aggiungendo che “è per via del vaccino” che si è ripresa anche se ha tuttora qualche strascico

Billie Eilish, che ha 19 anni, ha rivelato di aver contratto il Covid-19 ad agosto e ha definito il suo caso “davvero brutto”. “Voglio dire che mi sentivo orribilmente”, ha specificato, aggiungendo che “è per via del vaccino” che si è ripresa anche se ha tuttora qualche strascico. Secondo Eilish il vaccino è stato un bene non solo per lei, ma anche per la sua famiglia. Né il fratello né i genitori hanno infatti contratto la malattia.