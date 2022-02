1/10 ©Getty

Màkari, la fiction con Claudio Gioè nei panni dell’aspirante scrittore Saverio Lamanna, è giunta alla seconda stagione. Ecco la sinossi: "È passato un anno dalle vicende della prima stagione. Il proposito di Saverio di affermarsi come romanziere è ancora al palo, al punto che il suo editore si sta preparando a dargli il benservito. C'è di buono che grazie a un importante progetto carico di speranze e di ideali, Suleima torna a Màkari in pianta stabile. Lamanna dovrà lottare non poco per non perderla e soprattutto per non cadere nei suoi soliti errori"

