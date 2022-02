Makari, la colonna sonora de Il Volo per l'omonima serie tv: il testo

Claudio Gioè è pronto a tornare nei panni di Saverio Lamanna in Makari 2. L’apprezzata fiction sarà trasmessa a partire da lunedì 7 febbraio , pochi giorni dopo la fine del Festival di Sanremo 2022 . La colonna sonora, sfruttata come sigla della serie, è una produzione originale scritta da Ignazio Boschetto . A interpretarla è il celebre gruppo de Il Volo .

Per comporre il brano, Boschetto si è lasciato ispirare dall’antica storia della Sicilia, passando in rassegna canti tradizionali, immagini e tradizioni ben radicate: “Questa è una canzone che racconta la mia Sicilia, terra di saggi e stolti, fatta di diavoli e santi. Un brano ben attaccato alle tradizioni. Per me che l’ho scritta è un onore raccontare questa terra attraverso una fiction”. Le musiche originali sono state composte da Ralf Hildenbeutel, famoso compositore tedesco.

Makari 2, trama e cast

La seconda stagione di Makari è ambientata un anno dopo gli eventi del finale dello scorso anno. Saverio continua a coltivare il sogno di diventare un romanziere di successo ma le vendite non sono in suo favore. Come se non bastasse, deve fare i conti con l’assenza di Suleima, trasferitasi a Milano.

Il lavoro la riconduce in Sicilia, sorprendentemente, dove si presenza al fianco del suo nuovo capo, Teodoro Bettini, il che scatena la gelosia di Saverio. Nel primo episodio, Kelymbetra, viene scoperto il cadavere del professore e archeologo Demetrio Alù, la cui morte potrebbe essere legata alla scoperta della posizione dei resti del Teatro Antico di Agrigento.

Al cast di Makari 2 si aggiungeranno alcune new entry, da Andrea Bosca a Lorenzo Crespi, fino a Cristina Marino e Bruno Torrisi. Ecco i protagonisti:

Claudio Gioè: Saverio Lamanna

Ester Pantano: Suleima

Domenico Centamore: Piccionello

Antonella Attili: Marilù

Filippo Luna: vicequestore Randone

Tuccio Musumeci: padre di Saverio

Makari, il testo

Sai quante volte vorrei andare via

Da questa terra di diavoli e santi

Ma Màkari è casa, è gioia e dolore

Questa è la terra mia

Terra di saggi e terra di stolti

Di gente che il cuore lo prende e lo dona

Chi viene in Sicilia piange due volte

Màkari è casa mia

Chista è na storia nu pocu curiosa

Nu pocu scuntrusa che parla d'amore

Per le tradizioni, per le mie radici

Ma Makari è casa e il cuore canta per te

Canta più forte ma fallo in silenzio

Perché qui nessuno ci sente e ci vede

Ma Makari è casa, è gioia e dolore

Makari non la dimentico, dimentico, dimentico più

Chista è na storia nu pocu curiosa

Nu pocu scuntrusa che parla d'amore

Per le tradizioni, per le mie radici

Ma Makari è casa e il cuore canta per te