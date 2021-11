Gomorra - Stagione finale, i nuovi personaggi

Nell'ultimo capitolo della produzione Sky Original si aggiungeranno ulteriori personaggio rispetto a quelli già conosciuti e amati dal pubblico. In questo video, gli attori che li interpretano, spiegano la loro psicologia e il loro percorso. Gomorra - Stagione finale in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW a partire da venerdì 19 novembre Condividi

Genny e Ciro, Azzurra ed Enzo. I personaggi già noti di Gomorra – La serie (LO SPECIALE) stanno per tornare con Gomorra – Stagione finale (TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE), capitolo conclusivo della produzione Sky Original ispirata al romanzo di Roberto Saviano in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW a partire da venerdì 19 novembre. Ma con loro ci saranno anche nuovi personaggi, che il pubblico ancora non conosce, e che vengono presentati dagli attori e le attrici che li interpretano nel video che potete vedere in alto su questa pagina.

‘O MAESTRALE (Mimmo Borrelli) vedi anche Nuovo video di The Jackal: Gli effetti di Gomorra sulla gente Don Angelo, detto ‘O Maestrale, è il feroce boss di Ponticelli. Ha passato vent’anni in prigione, senza mai farsi piegare da nessuno. In carcere, quando è stato necessario, ha mangiato il cuore del suo nemico. E un uomo così è proprio quello che serve a Genny per vincere la sua guerra contro i Levante e riprendersi Secondigliano. Ma i vantaggi di un’alleanza sono reciproci: Don Angelo e sua moglie, infatti, vedono in un’affiliazione con i Savastano la possibilità di espandersi e sedersi finalmente alla stessa tavola di chi comanda su Napoli.

DONNA LUCIANA (TANIA GARRIBBA) vedi anche Gomorra 5, Marco D'Amore e Salvatore Esposito si raccontano. VIDEO È la moglie di ‘O Maestrale, donna dall’aspetto minuto ma con un carattere feroce al pari del marito e un’intelligenza astuta e raffinata. È lei la mente della coppia. Ha conosciuto Angelo quando era ancora una ragazzina e se n’è innamorata subito. Quando lui è finito in prigione lei l’ha aspettato, perché nessun uomo era come il suo Angelo. Sono una coppia indissolubile, e ora che lui è libero è il momento di prendersi ciò che si meritano. Luciana non è più disposta ad aspettare, Ponticelli è troppo piccola per le loro ambizioni e Gennaro sembra l’uomo giusto per poterli aiutare.

‘O MUNACIELLO (CARMINE PATERNOSTER) vedi anche Gomorra, i migliori meme sulla serie tv in attesa della stagione 5 È uno dei capipiazza di Secondigliano, forse quello che conta meno di tutti. Piccolo e taciturno, quasi mai fa parlare di sé e per lo più ama ascoltare quello che gli altri hanno da dire. E da dire ce n’è molto in questo momento, perché dopo la caduta di Patrizia, le cose non vanno bene. Tra le vie del quartiere serpeggia il malcontento e ‘O Munaciello, subdolo e mellifluo, lo saprà indirizzare e poi sfruttare per i propri scopi e a favore dell’alleato più conveniente. Grazie anche all’aiuto del suo inseparabile fratello minore Canzuncella.

NUNZIA (NUNZIA SCHIANO) vedi anche Gomorra, tutti pazzi per Ciro: le foto di Marco D'Amore Nunzia è sposata da quasi cinquant’anni con Vincenzo Carignano, detto ‘O Galantommo, boss di uno dei paesi alle pendici del Vesuvio. Moglie devota, come un’ombra silenziosa veglia sul marito anche quando è in disaccordo con le sue scelte. È una donna fiera e infaticabile, che porta con dignità e discrezione il lutto per la perdita del figlio, che ancora giovane morì di un male incurabile. Convinta di aver già provato tutto il dolore possibile, sia accorgerà che non è così: nel mondo che si è scelta la sofferenza non ha mai fine.