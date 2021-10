Cuori, il cast della fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari

I tardi anni Sessanta e gli esordi della cardiochirurgia in Italia rivivono sullo schermo in un nuovo medical drama. “Cuori”, con la regia di Riccardo Donna, è la storia di un trio di brillanti chirurghi che hanno l'obiettivo di eseguire in Italia il primo trapianto di cuore. Tra progressi scientifici, storie d'amore e drammi personali, la fiction è una testimonianza della vita in corsia nel primo reparto di cardiochirurgia del Paese nel 1967. Ecco il cast