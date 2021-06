Riparte martedì 1° giugno 2021 “New Amsterdam”, medical drama NBC creato da David Schulnerv giunto alla terza stagione. La serie è tratta dal romanzo “Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital” del dottor Eric Manheimer ed è ispirata alle storie vere del Bellevue Hospital di New York, l’ospedale pubblico più antico d’America. Per quanto riguarda il cast, in questa terza stagione esce di scena il dottor Vijay Kapoor (Anupam Kher). Vediamo gli attori che vedremo in “New Amsterdam 3”