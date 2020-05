Lost, dieci anni dopo l’ultimo episodio un video di backstage

Daniel Dae Kim, che nella serie cult interpretava il personaggio di Jin, ha postato un filmato in cui i protagonisti cantano e suonano in un momento di pausa durante l’ultima notte di riprese ( COSA FANNO OGGI GLI ATTORI )

Sayid suona la chitarra. Accanto a lui Sawyer e Locke cantano con un bicchiere in mano. Ci sono tutti o quasi. In occasione del decimo anniversario dalla puntata finale di Lost, serie cult della Abc durata 6 stagioni, Daniel Dae Kim, per tutti Jin, ha pubblicato su Instagram un video girato nell’ultima notte di riprese. Un filmato che ritrae tutti i protagonisti (COSA FANNO OGGI GLI ATTORI) in un momento di pausa spensierato grazie a quello che definisce “il nostro jukebox umano”: Naveen Andrews, alla chitarra, che nella serie era Sayd, ex militare iracheno e uno dei leader dei sopravvissuti sull’isola.

Nel post Jin ricorda quello come uno dei momenti preferiti e augura un felice anniversario a tutti coloro che hanno partecipato o che hanno adorato Lost come lui.