Warrior 2, episodio 5: Dopo l’esplosione, Penny scopre che Ah Sahm ha usato il suo magazzino per nascondere ingenti quantità di oppio. Come se non bastasse, Samuel sembra aver trovato il modo per rescindere il contratto senza pagare penali. Insomma: per lei non si mette bene! Ah Toy visita la tenuta di Nellie Davenport e rimane molto colpita da ciò che vede, un’atmosfera che le ricorda il suo passato e che la fa emozionare. Lee è ancora furibondo con Bill: non può perdonarlo, non ancora quantomeno.

