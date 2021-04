8/10 © HBO / © Cinemax

Per Mai Ling. Il personaggio di Dianne Doan non solo è tostissima, non solo è l'unica donna a capo di una tong, non solo dopo essere stata costretta a sposare un signore della guerra in Cina ed essere fuggita ha deciso che mai più nessun uomo le avrebbe detto cosa fare, non solo ha degli abiti stupendi, non solo è scaltra come una volpe, non solo non permette a nessuno di metterle i bastoni tra le ruote, non solo ha delle acconciature fenomenali, non solo...abbiamo perso il conto, ma insomma, avete capito!