Il Signore degli Anelli, Tom Budge lascia la serie: ecco perché

È di poche ore fa l’annuncio che l’attore australiano Tom Budge, classe 1982, non farà più parte del team di interpreti scelti per la nuova serie tv di Amazon Prime Video dedicata al kolossal di successo “Il Signore degli Anelli”. La serie tv è stata acquistata dall’omonima piattaforma di streaming nel novembre del 2017, con l’intento di produrre ben cinque stagioni. Si tratta della produzione più costosa per il magnate Jeff Bezos, che ha investito ben 1 miliardo di dollari per le riprese. Per ora non si hanno informazioni precise su tutto il cast di attori e comparse e sul numero di episodi in ogni stagione. Resta l’uscita fissata entro la fine del 2021, su Amazon.

Lo ha raccontato l'attore stesso sul suo profilo Instagram. Tom Budge lascia il cast della serie. Queste le sue parole: "Ciao amici, è con grande tristezza che vi scrivo per dirvi che ho lasciato la serie televisiva di Amazon su Il Signore degli Anelli. Dopo aver visto recentemente i primi episodi girati lo scorso anno, Amazon ha deciso di andare in una direzione diversa con il personaggio che stavo interpretando. Ringrazio il team creativo per l'incoraggiamento che mi ha dato nel provare qualcosa a me nuovo, entusiasmante e bello. E ringrazio sinceramente lo straordinario cast e tutta la troupe per il loro amore, il supporto e l'amicizia durante quella che è stata un'esperienza davvero difficile e inusuale. Tuttavia, certe cose semplicemente non devono andare". Parole piene di rammarico le sue, che fanno pensare a un abbandono non volontario da parte dell'attore, quanto più la decisione della casa di produzione di eliminare il personaggio o di procedere per un interprete con caratteristiche diverse.