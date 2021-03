The Investigation, arriva su Sky la serie sull'omicidio di Kim Wall

Su Sky Atlantic sta per arrivare la serie scandinava 'The Investigation', una ricostruzione fedele dell'indagine relativa all'omicidio della giornalista svedese Kim Wall, morta per mano dell'inventore danese Peter Madsen nel 2017. Nel cast troviamo un volto noto ai fan de 'Il Trono di Spade', Pilou Asbæk, che nella serie di HBO è stato Euron Greyjoy. L'appuntamento è per lunedì 15 marzo alle 21.15 (disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV)