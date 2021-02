Tutta colpa di Freud, il cast della serie tv

1/10

Il protagonista di “Tutta colpa di Freud” è Francesco è uno psicoanalista che ha dedicato la propria vita al lavoro e alle sue tre figlie. Tutte sono andate via di casa, ma prontamente vi fanno ritorno quando il genitore si ritrova ad avere problemi di salute. Una vive una relazione clandestina, ricoprendo il ruolo dell’amante, un’altra non riesce ad accettare il fatto d’essere omosessuale e un’altra ha rinunciato agli studi per diventare un’influencer, frequentando il titolare di un’agenzia. - ©AmazonPrimeVideo

Tutta colpa di Freud, il trailer della serie TV con Claudio Bisio