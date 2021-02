Claudio Bisio positivo al Covid: l'annuncio sui social

Alla numerosa lista dei vip che negli ultimi mesi sono risultati positivi al Covid-19 ( SPECIALE CORONAVIRUS ), si è aggiunto oggi Claudio Bisio . L'ha annunciato lo stesso Bisio in una serie di stories su Instagram e Facebook : “Sono qua, ancora a casa in quarantena, ma una cosa la voglio dire: sono positivo al Covid. Niente di grave, ho solo un po' di tosse fastidiosa, ma sto bene”.

approfondimento

Cops, il cast: Claudio Bisio è il Commissario Cinardi

“Dovevo essere a Roma a presentare un progetto di una serie TV”, ha continuato l'attore, riferendosi a Tutta colpa di Freud, serie in otto episodi da 45 minuti che sarà disponibile su Amazon Video dal 26 febbraio. “Ma non ce la farò: saluto i colleghi e il regista Rolando Ravello con un abbraccio”, ha concluso Bisio, visto recentemente su Sky come protagonista della miniserie Cops con Stefania Rocca e Francesco Mandelli.