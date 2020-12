Cops, il cast: Claudio Bisio è il Commissario Cinardi

L’attore e comico è a capo della banda di scalcagnati poliziotti che saranno protagonisti del film in due parti di Luca Miniero, in prima tv lunedì 14 e 21 dicembre su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV: eccolo in un video alle prese con i suoi due “sottoposti” Pietro Sermonti e Francesco Mandelli

Lunedì 14 e 21 dicembre potremo finalmente gustare in prima visione tv su Sky Cinema Uno Cops – Una banda di poliziotti, il film action comedy in due parti diretto da Luca Miniero e prodotto da Sky Italia assieme a Banijay Italia, che sarà disponibile anche in streaming su NOW TV.

Cops si svolge ad Apulia, una tranquillissima (almeno all’apparenza) cittadina della Puglia in cui non avvengono crimini, tanto che il commissariato locale rischia la chiusura. Per evitare che ciò avvenga, il commissario Cinardi escogita un piano assieme ai suoi fidati agenti: se nessuno compie reati, allora saranno gli stessi poliziotti a “movimentare” un po’ la situazione. L’idea, però, non si rivelerà poi così azzeccata, fra imprevisti vari e scontri con la criminalità “vera”.

approfondimento Cops- Una banda di poliziotti, su Sky Cinema una nuova commedia con Claudio Bisio A capo di un manipolo di poliziotti così sopra le righe e soprattutto di un cast così pieno di talenti – tra gli attori coinvolti troviamo Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Gino Abbrescia e Giulia Bevilacqua, tanto per citarne alcuni – Miniero non poteva che chiamare un vero e proprio fuoriclasse: stiamo ovviamente parlando di Claudio Bisio.

All’ormai leggendario comico e attore spetta proprio il ruolo del protagonista, ovvero di Valerio Cinardi, l’uomo a capo del commissariato di Apulia. Cinardi è un commissario esemplare, che negli anni ’70 e ’80 ha lottato contro la criminalità organizzata e ha rifiutato una medaglia al merito per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle scorte.