Io sono Vera, un fanta-thriller tra emozioni e fisica quantistica

"Dove c'è fuoco?”. Come un Mantra questo interrogativo viene sovente ripetuto all’interno di Vera Io sono Vera, il film di Beniamino Catena che esce nelle sale cinematografiche dal 17 febbraio. Dopo aver diretto videoclip di artisti Franco Battiato, Marlene Kuntz, Skin, CSI, PGR, Afterhours, Negrita, Paola Turci, Alex Britti, Mango, Nek, Gianna Nannini, Andrea Bocelli, Laura Pausini e firmato la regia di serie tv di grande successo come Squadra Antimafia; Fuoco Amico; Rosy Abbate; Doc – Nelle tue mani , Catena debutta nel lungometraggio con un'opera dalle molte anime e dai mille volti. Le meccaniche celesti, il realismo magico, la fisica, quantistica, il dramma familiare, il romanticismo si mescolano in un vortice di immagini potenti e inobliabili. Merito anche di un cast assolutamente azzeccato e composto da Marta Gastini (Vera), Marcello Alonso (Elias), Davide Iacopini (Claudio) Anita Caprioli (Madre di Vera) e Paolo Pierobon (Padre di Vera)

E sulle note dell'onirica colonna sonora firmata dai Marlene Kuntz , la pellicola stimola molte domande allo spettatore attraverso un 'opera che attraversa generi differenti, sempre con stile e gusto per l’inquadratura. Un oggetto filmico che sfugge a ogni definizione, un lungometraggio in cui “La doppia Vita Veronica" di Kieslowski incontra “I racconti di Lovecraft”. Un viaggio in un tempo e in uno spazio che paiono ubbidire a principi della meccanica quantistica, ma che non sono impermeabili all'amore Come recita una delle battute più efficaci del film: In un universo così grande ti puoi perdere, ma non sparire.

Io sono Vera è stato selezionato in numerosi festival internazionali tra cui Torino Film Festival, Frontieres-Fantasia del Festival di Cannes e Bruxelles International Fantastic Film Festival. La pellicola ha ricevuto i premi miglior fotografia all’Ischia Film Festival, miglior regia al Ravenheart International Film Festival di Oslo, Vision of Chuncheon Prize al Chuncheon SF Film Festival in Sud Korea e ha vinto come miglior film al Sydney Science Fiction Film Festival 2021. Una dimostrazione di come si tratti di un lavoro capace di essere compresa a ogni latitudine e longitudine. Perchè, al netto delle evocative location ( il cielo del Cile e il mare della Liguria) Io sono Vera parla di temi che riguardano tutti gli esseri umani: la vita, la morte, il dolore, l'amore.

Sin dai loro esordi, ho girato per il gruppo molti videoclip. Li conosco bene. Abbiamo un immaginario simile ed è stato facile richiamarli per questa occasione. Le loro chitarre sono il perfetto accompagnamento per le lande desolate del deserto

Come insegna il classico di Lewis Carrol, lo specchio è un passaggio verso un’altra dimensione. E in Vera ha un valore altrettanto potente. E come in Il Signore del Male di Carpenter rappresenta il passaggio tra materia e antimateria.

Marta Gastini per il ruolo di Vera l'avevo in mente da subito. Come Marcelo Alonso per la parte di Elias. Tant'è che sono partito per il Cile per andare a prenderlo.

All'inizio volevo fare un film di fantascienza. E in parte lo è, anche se non viene dichiarato. Ci interessava raccontare la storia impossibile, fantastica di Vera, attraverso i sentimenti, le emozioni dei personaggi di fronte a un evento straordinario. E quindi la pellicola include tanti generi. È un po' horror, un po' fantasy, un po' melò. E credo sia motivo d'orgoglio che sia un'opera impossibile da classificare come Vera, difficile da decifrare, ibrida.

Come è nata l’idea di realizzare un film che è impossibile incasellare in un genere, pur contenendone molti?

Assolutamente sì. Anzi è una delle frasi che mi hanno ispirato il soggetto. Mi piace pensare che passato, presente e futuro siano dimensioni parallele. Se Cambiamo percezione, sintonia, frequenza, si può comprendere che lo scorrere del tempo non è così lineare, come siamo portati a credere.

Intervista a Marta Gastini

Cosa è la prima cosa che hai pensato quando hai letto la sceneggiatura di Vera De Verdad?

Ho subito pensato che non avrei mai potuto rinunciare a questo film. Beniamino Catena e Simone Gandolfo, ovvero il produttore e il regista del film, mi aveva proposto anni fa questo ruolo e credo sia una parte molto giusta per me in questo momento della mia carriera. Vera ha un aspetto legato alla fantascienza, un genere che finora non avevo mai affrontato. Interpretare una ragazza che fa un viaggio inspiegabile, che vive la vita di un'altra persona, non è stato semplice, ma a volte anche nel quotidiano ci ritroviamo a vivere situazioni incredibili, che sono difficili da comprendere con il solo intelletto, ma in qualche modo i sensi e le emozioni ci consentono di decifrarle. Ho cercato quindi di riportare la vicenda sulla Terra, vivendola come una storia di sacrificio e amore.

Quanto è stato difficile farsi ricoprire il volto di api?

In realtà è stato molto facile perché la scena è staya realizzata grazie agli effetti speciali. Ho dovuto immaginare che le api fossero davvero sul mio viso. E in fondo quella sequenza dimostra come Vera sia in sintonia con la natura, come faccia parte del tutto.

Secondo te, dove c'è fuoco?

Nell'animo umano. Nell'amore verso la persona con cui si decide di condividere la vita, nella famiglia, nel rapporto con i propri figli, nel desiderio, nell'ambizione e soprattutto nella vita.