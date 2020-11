Torino Film Festival, il programma dell'edizione 2020

Una lunga lista di titoli, anteprime mondiali, sezioni ed eventi collaterali per la nuova edizione del TFF che inzierà a Torino il 20 novembre e si concluderà il 28. Tutto rigorosamente in streaming

Il cinema sarà comunque di casa a Torino, nonostante il lockdown. Con una manifestazione per forza di cose differente dalle precedenti, dal 20 al 28 novembre , andrà comunque in scena la 38ma edizione del Torino Film Festival . Sarà in streaming e gli oltre 130 film potranno essere visti sul portale cinematografico MyMovies .

Il progamma del Torino Film Festival 2020



approfondimento

In The Mood for Love, in versione restaurata, al Torino Film Festival

Tra le oltre 4000 proposte, spiccano 52 anteprime mondiali e tra le varie sezioni ci sono molti titoli italiani come “1974-1979 Le nostre ferite” di Monica Repetto, “Regina” di Alessandro Grande, “I tuffatori” di Daniele Babbo o “Pino” di Walter Fasano. Per l'Italia ci saranno anche, sempre nelle varie sezioni "Il buco in testa" di Antonio Capuano e "Calibro 9" di Toni D'Angelo. Documentari, film in concorso e fuori concorso, eventi speciali e anche opere restaurate: l’edizione diretta per la prima volta da Stefano Francia di Celle avrà una giuria di sole donne. Il programma, come da tradizione, si sviluppa anche con numerose interazioni con realtà del territorio torinese. Sul sito ufficiale la lista completa.