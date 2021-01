Good Girls e Never Have I Ever, produzione riprogrammata per le serie

Per le due serie tv, prodotte da Universal Television per NBC e Netflix, si parla di rimandare le riprese. La causa non sarebbe l’aumento di casi di Covid-19 a Los Angeles (dove i due show sono prodotti) bensì problemi logistici, come riportato da una fonte informata della situazione

Condividi:

La produzione delle nuove stagioni delle serie televisive Good Girls e Never Have I Ever (da noi tradotta con Non ho mai…) è stata rimandata nuovamente, ma il motivo pare non sia legato all’aumento di casi di Covid-19 che si sta registrando a Los Angeles (dove i due show sono prodotti e girati).



L’avrebbe rivelato una fonte a Variety, specificando che le cause della riprogrammazione dell’inizio delle riprese non sarebbero connesse alla pandemia.

I motivi per cui le riprese delle serie tv sono rimandate

approfondimento Dexter, ecco il cast del revival e dove sarà ambientato Le motivazioni sarebbero piuttosto legate a problemi logistici, secondo quanto afferma la persona informata della situazione interpellata dal celebre magazine statunitense. Problemi logistici che, viene sottolineato, non sono di certo rari in questo settore: dalla disponibilità degli studi alla necessità di fare collimare le necessità degli attori e quelle dei registi dei vari episodi, il mondo della produzione televisiva pare non sia certo facile. Specialmente quello delle serie televisive.

L’inizio delle riprese di Good Girls e Never Have I Ever

approfondimento The Undoing: i look di Nicole Kidman nella serie tv Good Girls e Never Have I Ever sono due produzioni di Universal Television, la casa di produzione televisiva appartenente al gruppo NBC Universal.



Queste due serie televisive sono prodotte per NBC e la seconda, Never Have I Ever, è distribuita in Italia da Netflix. L’inizio delle riprese per entrambi i titoli è stato di nuovo rimandato e la data del primo ciak è stata fissata per il 18 gennaio 2021.

La serie tv Good Girls

approfondimento Danny Boyle sta realizzando una serie tv sui Sex Pistols Good Girls è la serie televisiva statunitense creata da Jenna Bans e Jeannine Renshaw trasmessa sulla NBC dal 26 febbraio 2018 (in Italia è disponibile on demand su Netflix). La stagione di cui dovrebbero incominciare le riprese il prossimo 18 gennaio è la quarta. La serie racconta le storie di tre madri di Detroit, due sorelle (Beth e Annie) e la loro amica Ruby, tutte in condizioni economiche difficoltose. Tra tradimenti coniugali, malattie e amori, la storia prende una piega inaspettata quando le tre donne decidono di organizzare un colpo nel supermercato dove lavora Annie. Troveranno 100mila dollari che si intascheranno (e spenderanno) senza immaginare che appartengono a una banda di gangster. Il capo, Rio, vuole indietro i soldi.

Non ho mai... (Never Have I Ever)

approfondimento The Equalizer: il trailer della serie reboot con Queen Latifah Never Have I Ever (da noi tradotta con il titolo Non ho mai…) è un serie televisiva statunitense che mescola il genere comedy a quello drammatico. Creata da Mindy Kaling e Lang Fisher per Netflix, è stata rinnovata a luglio 2020 per una seconda stagione le cui riprese sarebbero già dovute incominciare (rimandate al 18 gennaio).





È una cosiddetta coming-of-age comedy, una commedia che parla di quel delicato step della vita chiamato adolescenza. Racconta di Devi Vishwakumar, una teenager indo-americana di prima generazione che, dopo aver vissuto un dramma, comincia il secondo anno di scuola superiore con una mission: dire addio alle vecchie etichette che le hanno affibbiato e conquistare finalmente la popolarità. Il suo tentativo di cambiare il proprio status sociale, però, è intralciato da tutti: sia gli amici sia la famiglia sia i sentimenti le renderanno la vita più difficile di quanto non si aspettasse.