His Dark Materials 2, la trama della nuova stagione della serie tv

La seconda stagione di 'His Dark Materials - Queste oscure materie' debutterà su Sky Atlantic lunedì 21 dicembre alle 21.15 (episodi disponibili on demand e in streaming su NOW TV)

Da venerdì 21 dicembre su Sky e NOW TV saranno disponibili i nuovi episodi di His Dark Materials - Queste oscure materie, la saga fantasy targata HBO-BBC tratta dalla trilogia di Philip Pullman. Il nuovo capitolo è tratto dal secondo volume, La Lama Sottile (1997). CLICCA QUI: His Dark Materials, la recensione del finale di stagione

His Dark Matersials 2, cosa succederà nei nuovi episodi approfondimento Alla scoperta di His Dark Materials 2, in arrivo su Sky Dopo aver attraversato il portale creato da suo padre, Lyra (Dafne Keen) si ritrova in un nuovo mondo assai diverso dal suo, un "mondo di passaggio" in cui si trova anche un altro personaggio chiave della storia: Will (Amir Wilson). Raggiunta Cittagazze - una città arroccata su una collina circondata dal mare, un'ambientazione decisamente mediterranea e visivamente assai lontana da quanto visto finora -, la ragazzina conosce infatti il figlio di Jonh Parry (Andrew Scott), arrivato lì attraverso una "finestra" nascosta a Oxford. I due fanno amicizia e si raccontano le loro storie: a quanto pare tutto è connesso, e il loro incontro era scritto nel destino.

approfondimento His Dark Materials 2, le prime foto della nuova stagione Intanto Marisa (Ruth Wilson) convince Padre MacPhail (Will Keen) a seguire le sue ambizioni, ma ovviamente lo sta manipolando: mentre lui sarà impegnato con i colleghi del Magisterium - lo squarcio creato da Asriel (James McAvoy) ha messo in crisi ogni cosa, ogni credenza, ogni dogma, e ora il Paese è in fermento -, lei sarà libera di andare alla ricerca di sua figlia. La Signora Coulter, però, non è l'unica persona che sta cercando Lyra: anche le streghe guidate da Serafina Pekkala (Ruta Gedmintas) e da Ruta Skadi (Jade Anouka) devono trovarla, perché è grazie a lei che la profezia si compirà. Non manca all'appello l'aeronauta Lee Scoresby (Lin-Manuel Miranda), sulle tracce del misterioso Stanislaus Grumman: a quanto pare l'uomo, che una volta era uno scienzato e che ora è uno sciamano, è in possesso di un oggetto magico che potrebbe tornare utili per garantire la sicurezza della sua giovane amica.