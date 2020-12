His Dark Materials 2, Dafne Keen è Lyra Belacqua: 5 cose da sapere

La seconda stagione di 'His Dark Materials' debutterà su Sky Atlantic lunedì 21 dicembre alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV): ecco 5 curiosità su Dafne Keen, la giovanissima interprete di Lyra Belacqua/Linguargentina, la protagonista della serie tv

Siete pronti per ri-tuffarvi nel mondo - o meglio, nei mondi - di His Dark Materials - Queste oscure materie? La seconda stagione della serie debutterà su Sky Atlantic lunedì 21 dicembre alle 21.15. La protagonista, come ben sanno i fan, è Lyra Belacqua, una combattiva ragazzina - interpretata magistralmente dalla giovanissima attrice spagnola Dafne Keen - che all'improvviso si ritrova al centro di qualcosa che potrebbe cambiare per sempre le sorti dell'universo. Se volete saperne di più, cliccate qui e scoprite tutto nello speciale su His Dark Materials. CLICCA QUI: Tutte le news su His Dark Materials 2 1) Dafne Keen: un talento giovanissimo Nella serie tv His Dark Materials - Queste oscure materie Dafne Keen ricopre il ruolo della protagonista, Lyra Belacqua (poi Lyra linguargentina). L’attrice spagnola, nata a Fuenlabrada il 4 gennaio 2005, è tra gli astri più promettenti nel mondo della recitazione. Il suo destino era già scritto nel DNA, infatti è figlia dell’attore Will Keen e della regista teatrale María Fernández Ache.

2) Dafne Keen, l’esplosione mediatica al fianco di Hugh Jackman approfondimento His Dark Materials, Ruth Wilson è Marisa Coulter. FOTO La grande esplosione mediatica arriva nel 2017 con il film “Logan - The Wolverine” in cui ricopre il ruolo di X-23. La pellicola, diretta da James Mangold, si rivela un successo planetario incassando oltre 600.000.000 di dollari al botteghino internazionale.

3) La trilogia fantasy approfondimento Alla scoperta di His Dark Materials 2, in arrivo su Sky “His Dark Materials - Queste oscure materie” è tratta dalla trilogia fantasy scritta da Philip Pullman e pubblicata verso la fine del millennio scorso. Questi i romanzi che la compongono: “La bussola d'oro“, “La lama sottile” e “Il cannocchiale d'ambra”.

4) Una carriera di successo Dafne Keen vanta già importanti riconoscimenti cinematografici, infatti a cavallo tra il 2017 e il 2018 l’attrice ha conquistato numerose candidature, tra le quali "Breakthrough Artist of the Year" ai Dublin Film Critics' Circle, “Best Young Performer” ai Critics' Choice Movie Awards e “Best Performance by a Younger Actor” ai Saturn Awards.