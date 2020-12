3/26 @Getty Images

Dove l'abbiamo già visto? Il curriculum del buon McAvoy è piuttosto ricco, dunque citeremo giusto alcuni titoli cinematografici: The Last King of Scotland, Penelope, Atonement, The Disappearance of Eleanor Rigby, la saga degli X-Men, Split, Deadpool 2, Glass, It - Chapter Two.

His Dark Materials, James McAvoy è Lord Asriel: 5 cose da sapere