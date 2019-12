Queste oscure materie, il cast e i personaggi della serie tv

L’attesissima serie tv targata HBO e BBC, trasposizione della saga letteraria creata da Philip Pullman, andrà in onda in prima tv su Sky Atlantic a partire dal 1° gennaio. Ecco i personaggi e il cast di His Dark Materials. - His Dark Materials - Queste oscure materie, le prime immagini della serie tv

Queste oscure materie, appuntamento su Atlantic

Il 2020 non poteva cominciare in un modo migliore per gli appassionati di fantasy e serie tv: da mercoledì 1° gennaio, infatti, su Sky Atlantic andrà in onda in prima tv His Dark Materials - Queste oscure materie, l’attesissima serie britannica targata HBO, tratta dall’omonima trilogia letteraria scritta da Philip Pullman, considerata un classico del genere.

His Dark Materials si ambienta a Oxford, ma in un mondo parallelo a metà strada fra fantasy e “realtà”, in cui le persone sono accompagnate da un cosiddetto daimon, ovvero una proiezione della loro anima, con le fattezze di un animale.

In questo contesto si muove la protagonista di Queste oscure materie, la giovane Lyra, accompagnata dal suo daimon Pantalaimon. La ragazzina entrerà in possesso di un potente oggetto al centro di un’antica profezia. Questa scoperta la proietterà al centro di una serie di incredibili avventure.

Lo showrunner Jack Thorne ha avuto la fortuna di potersi affidare a una serie di attori davvero d’eccezione, per questa serie tv evento. Dalla giovane interprete di Lyra (che in realtà proprio sconosciuta non è) ai veterani che ricoprono gli altri ruoli, ecco il cast di His Dark Materials – Queste oscure materie.

I personaggi e il cast di His Dark Materials

Dafne Keen è Lyra Belacqua

Nel trattare il cast di Queste oscure materie, è opportuno partire magari non dal suo membro più conosciuto, ma di sicuro da quello più importante in quanto a tempo trascorso su schermo: stiamo parlando della protagonista, l’ispano-britannica Dafne Keen, che, pur avendo appena 14 anni, in realtà non è una “perfetta sconosciuta”. L’abbiamo infatti già vista al fianco di Hugh Jackman in Logan, l’ultimo capitolo della saga del mutante Wolverine, in cui interpretava Laura alias X-23. In His Dark Materials interpreta la già citata Lyra Belacqua.

Ruth Wilson è Marisa Coulter

A interpretare la madre biologica di Lyra, una famosa esploratrice e membro di spicco del Magisterium, è stata chiamata un’attrice lanciata come l’inglese Ruth Wilson, vincitrice di ben due Laurence Olivier Awards per il suo lavoro a teatro e di un Golden Globe come Miglior attrice in una serie tv drammatica con The Affair, in cui è Alison Bailey. In tv è anche stata uno dei personaggi principali di Luther, mentre al cinema l’abbiamo vista in Saving Mr. Banks e nel recente L’ospite.

James McAvoy è Lord Asriel Belacqua

Di sicuro l’attore più conosciuto del cast di His Dark Materials, all’interno del quale ricopre il ruolo del padre di Lyra, un esploratore con un daimon dalle sembianze di un leopardo delle nevi, lo scozzese James McAvoy non ha bisogno di presentazioni. Ma, se proprio dovessimo dare un’occhiata al suo curriculum, ci troveremmo ruoli in film come Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio, Espiazione, Atomica bionda, Split, Glass, It – Capitolo due e varie pellicole della saga degli X-Men, in cui interpreta il giovane Charles Xavier.

Lin-Manuel Miranda è Lee Scoresby

Altra punta di diamante del cast di Queste oscure materie, Miranda, americano di origini portoricane, è un talento poliedrico, noto soprattutto come autore e attore di musical di successo, oltre che come compositore, cantante e sceneggiatore. Tra i premi messi in saccoccia vanta tre Tony Awards, due Grammy e addirittura un Pulitzer per la drammaturgia, ai quali si somma una nomination agli Oscar per la Miglior canzone originale.

Anne-Marie Duff è Ma Costa

L’inglese Anne-Marie Duff, qui nei panni della donna gyziana che ha allevato Lyra, si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie al ruolo di Fiona Gallagher nella serie tv britannica Shameless, andata avanti per undici stagioni e della quale è stata anche realizzata una più celebre versione USA. Proprio sul set di Shameless Anne-Marie ha conosciuto James McAvoy, che ha sposato e con il quale ha avuto un figlio, divorziando però nel 2016. Tra i suoi film, Magdalene, Diario di uno scandalo e Suffragette.



Clarke Peters è il Maestro

Clarke è un attore statunitense noto al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione alla serie tv cult The Wire nel ruolo del detective Lester Freamon. Tantissime le serie tv a cui ha preso parte, da Oz a Person of Interest, passando per Treme e Damages. Al cinema lo abbiamo visto in Notting Hill, K-PAX, John Wick e Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Tra i personaggi di Queste osucre materie, interpreta il rettore del Jordan College, il cui daimon è un corvo.

James Cosmo è Farder Coram

Veterano scozzese di cinema e tv, Cosmo ha preso parte a numerose pellicole, fra le quali Highlander – L’ultimo immortale, Braveheart – Cuore impavido, Trainspotting e Ben-Hur di Bekmambetov. Ne Il Trono di Spade ha interpretato Jeor Mormont. In His Dark Materials è Farder Coram, vecchio saggio dei gyziani.

Carlo Boreal è Ariyon Bakare

Ariyon Bakare è un attore britannico noto per aver preso parte a serie tv come Doctor Who, Good Omens e Carnival Row. A lui, tra i personaggi di His Dark Materials, è toccato il ruolo di Carlo Boreal, un inglese proveniente dalla Terra.

Will Keen è Padre MacPhail

Questo personaggio di spicco del Magisterium è interpretato dall’inglese Will Keen, che di recente ha preso parte alla serie tv The Crown.