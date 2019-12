La serie fantasy targata HBO e BBC His Dark Materials - Queste oscure materie è in arrivo su Sky Atlantic, a partire da mercoledì 1 gennaio, ore 21.15. Nell’attesa di scoprire i protagonisti di questa serie evento, ecco tutto quello che c’è da sapere su James McAvoy alias Lord Asriel. - Queste oscure materie, la data di uscita della serie tv in Italia e dove vederla

di Camilla Sernagiotto

Sta per arrivare e l’attesa si taglia con il coltello! Stiamo parlando di His Dark Materials - Queste oscure materie, la serie fantasy targata HBO e BBC che dal 1° gennaio terrà incollati allo schermo tutti gli amanti del genere fantastico. E delle storie avvincenti che più avvincenti non si può!

Aspettando di conoscere finalmente la protagonista Lyra (interpretata da un’eccezionale Dafne Keen) e tutti i personaggi che fanno parte di questo affresco fantasy che è già un cult, vi presentiamo James McAvoy, l’attore che interpreta Lord Asriel Belacqua nella serie.

Però ATTENZIONE, SPOILER!!!

Innanzitutto lo spoiler numero uno è che Lord Asriel non è lo zio di Lyra (come verrà inizialmente presentato) bensì suo padre. Ma niente paura da adesso in poi: vi “spoileriamo” solo 5 cose da sapere assolutamente su James McAvoy, l’attore che dà i natali a Lord Asriel. Ecco tutto quello che bisogna sapere su di lui prima di vedere His Dark Materials.

Un’infanzia difficile

James McAvoy nasce a Glasgow, in Scozia, nel 1979 da un’infermiera e un muratore.

I genitori divorziano quando il piccolo James ha sette anni e lui si trasferisce a vivere dai nonni materni. La madre è scomparsa prematuramente nel 2018 mentre con suo padre ha interrotto i rapporti da quando aveva 13 anni.



Un talento innato

Debutta nel mondo dello spettacolo nel 1995, recitando nella pellicola cinematografica The Near Room diretta da David Heyman. Il primo ruolo che gli fa ottenere un’ampia visibilità arriva nel 2005, quando interpreta il fauno Tumnus in Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio diretto da Andrew Adamson. L’anno seguente vince un premio BAFTA come rivelazione dell'anno e viene nominato per la sua interpretazione nel film L'ultimo re di Scozia.

Nel 2007 si cala nel ruolo di Tomas Lefroy in Becoming Jane - Il ritratto di una donna contro. Nello stesso anno interpreta Robbie Turner nel film Espiazione di Joe Wright, tratto dall'omonimo romanzo di Ian McEwan. Per quel ruolo strabiliante ottiene la sua primissima candidatura ai Golden Globe 2008 come miglior attore in un film drammatico. Nel 2008 è coprotagonista assieme ad Angelina Jolie di Wanted - Scegli il tuo destino.

Tra teatro e set cinematografico

Nel 2009 è a teatro con la pièce Three Days of Rain di Richard Greenberg. Il successo di pubblico e critica è tale che lo spettacolo rimane in cartellone per oltre 4 mesi all’Apollo Theatre, uno dei teatri più importanti di Londra. Nel 2011 interpreta il giovane Charles Xavier nel film X-Men - L'inizio di Matthew Vaughn. Nel 2016 torna a interpretarlo nell'ultimo film della quadrilogia degli X-Men, X-Men - Giorni di un futuro passato, ossia in X-Men - Apocalisse.



Una carriera rosea

Nel 2016 è protagonista del thriller psicologico Split in cui interpreta mirabilmente un uomo affetto da personalità multipla. Il suo personaggio risulta così convincente da far ricalare in panni simili l’attore nel 2019, nel film Glass in cui recita assieme a Bruce Willis e Samuel L. Jackson. Nel 2019 torna a interpretare il Professor X nel sequel di X-Men - Apocalisse, ossia X-Men - Dark Phoenix. E nello stesso anno è anche sul set del film It - Capitolo due di Andy Muschietti nel ruolo di Bill Denbrough da adulto, recitando al fianco della collega e intima amica Jessica Chastain.

Amori

Non fraintendete quell’intima amica: Jessica Chastain non è mai stata tra gli amori di James McAvoy! I due sono soltanto ottimi amici che spesso si sono ritrovati a condividere lo stesso set. Tra la lista di amori, invece, compare l'attrice Anne-Marie Duff, conosciuta sul set della serie televisiva Shameless e con cui McAvoy convola a nozze nel 2006. Nel 2010 la coppia ha un figlio, Brendan, ma nel 2016 annuncia la loro separazione. Attualmente l’attore è felicemente fidanzato con Lisa Liberati, assistente del regista M. Night Shyamalan per il film Split.

