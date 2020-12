3/15 ©Getty

Ma dove l'abbiamo già vista? Nei film Miss Conception, You Instead, A Street Cat Named Bob, e nelle serie tv Waking The Dead, The Tudors, Spooks: Code 9, Lip Service, The Borgias, Do No Harm, Ripper Street, The Strain, His Dark Materials.

His Dark Materials 2, le prime foto della nuova stagione in arrivo su Sky