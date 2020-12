His Dark Materials 2, Amir Wilson è Will Parry: 5 cose da sapere

La seconda stagione di 'His Dark Materials' debutterà su Sky Atlantic lunedì 21 dicembre alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV): ecco 5 curiosità su Amir Wilson, il giovane interprete di Will Parry

La seconda stagione di His Dark Materials - Queste oscure materie debutterà su Sky Atlantic lunedì 21 dicembre alle 21.15. Tra i protagonisti anche Amir Wilson, giovane attore britannico che interpreta il ruolo di Will Parr. Amico di Lyra, fa squadra con lei per svelare i misteri della Polvere e la scomparsa di suo padre, avvenuta molti anni prima. Will Parr è infatti il figlio del colonnello della Marina ed esploratore John Parry, che nel mondo parallelo della protagonista Lyra è conosciuto come Stanislaus Grumman. Se volete saperne di più, cliccate qui e scoprite tutto nello speciale su His Dark Materials.

CLICCA QUI: Tutte le news su His Dark Materials 2

1) AMIR WILSON: UN TALENTO GIOVANISSIMO

Nella serie tv His Dark Materials - Queste oscure materie Amir Wilson ricopre il ruolo di Will Parr. Protagonista della serie tv tratta dall’omonima serie di romanzi di Philip Pullman, è presente anche in un’altra serie tv, “Lettera al Re”, questa tratta da un romanzo classico olandese.