2/16

Riviera 3, episodio 1 (continua): La terza stagione si apre con Georgina e Gabrel a Venezia alla ricerca di un Picasso rubato dai nazisti, ma nel giro di pochissimo i due si ritrovano braccati da qualcuno che vuole fermarli. Come se non bastasse, nel Canal Grande spunta anche un cadavere: non è un buon segno. Sembra che quanto sta accadendo sia connesso con Victor Alsina Suarez, il sindaco di Buenos Aires…ma in che modo? Intanto, però, c’è bisogno di tornare a Saint-Tropez per chiudere alcuni conti in sospeso. - © SKY

Riviera 3, da Venezia a Buenos Aires: le location della serie tv. FOTO