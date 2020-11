Riviera, la trama della terza stagione della serie tv in arrivo su Sky

Riviera 3 debutterà su Sky Atlantic mercoledì 25 novembre alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV): ecco cosa dobbiamo aspettarci

E’ passato un anno dagli eventi del finale della seconda stagione, dunque dal patto stretto con Christos (Dimitri Leonidas). Georgina (Julia Stiles) – che ha abbandonato il cognome Clios, infatti ora si fa chiamare Georgina Ryland – ha detto addio alla Costa Azzurra e si è lasciata alle spalle i disastri del suo passato recente per cominciare un nuovo capitolo della sua vita, rinascendo dalle proprie ceneri come la mitologica araba fenice.

Reinventatasi esperta internazionale di restituzione di beni artistici, ora lavora in coppia con il disinvolto, carismatico e mondano Gabriel Hirsch (Rupert Graves). I due, infatti, condividono una grande passione per l’arte, uno spiccato senso della giustizia (quantomeno in quell’ambito!), un forte spirito d’avventura, una certa reputazione tra le persone che contano in quel settore…e anche, perché no, uno smisurato amore per la notorietà e i suoi lati positivi, come la possibilità di condurre una vita intensa e stimolante. Insieme vanno a caccia di opere d’arte rubate e sono una squadra vincente.

A Venezia, Gabriel è sulle tracce di un’opera in possesso di un mercante d’arte corrotto. Georgina ovviamente viene coinvolta, e in poco tempo i due si ritrovano al centro di una pericolosa cospirazione. Abituati e anche un po’ attratti dal rischio, non si tirano indietro: abbandonata la Laguna, prima tornano in territorio francese, per la precisione a Saint-Tropez, e poi si dirigono in Argentina alla ricerca della verità. In un mondo in cui il potere e l'eredità sono ossessioni mortali, il coraggio e la lealtà di Georgina saranno messi a dura prova: riuscirà a cavarsela anche questa volta?

Tra i nuovi personaggi della S03 troviamo i due fratelli Cesar Alsina Suarez (Franco Masini) e Dario Alsina Suarez (Eliseo Barrionuevo), il cui padre Victor Alsina Suarez (Gabriel Corrado), è un uomo politico senza scrupoli in corsa per farsi rieleggere a sindaco di Buenos Aires; con loro Alexandra Harewood (Synnove Macody Lund), una multi milionaria glaciale antagonista di Georgina che sostiene con i suoi fiumi di denaro la campagna di Suarez in cambio del sostegno ai suoi affari; e la sua lucida collaboratrice Ellen Swann (Clare-Hope Ashitey).