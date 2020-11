Aspettando Riviera 3: dove eravamo rimasti

Riviera, cos'è successo nelle prime due stagioni

Nella prima stagione della serie tv Sky abbiamo fatto la conoscenza della protagonista, Georgina (Julia Stiles) e della sua famiglia acquisita. La donna, che è un'esperta d'arte e che conduce una vita decisamente agiata in Costa Azzurra, è infatti la seconda moglie del ricco Constantine Clios (Anthony LaPaglia), padre di tre figli - il maggiore Christos (Dimitri Leonidas), il figlio "di mezzo" Adam (Iwan Rheon) e la minore Adriana (Roxanne Duran) - ed ex marito della combattiva Irina (Lena Olin).

La serie si apre con l'improvvisa e misteriosa morte di Constantine. Georgina sente che ci sono tante, troppe cose che non tornano, così conduce un'indagine parallela a quella ufficiale, e scopre che il suo defunto marito era implicato in operazioni di riciclaggio di denaro e produzione e contrabbando di falsi artistici, cosa che l'aveva fatto finire nel mirino dell'Interpol. La S01 si conclude con la protagonista che scopre che il responsabile della morte di Constantine è in realtà suo figlio Adam, che nei confronti del padre ha sempre nutrito parecchio risentimento e una forte gelosia. Per legittima difesa, ma anche per vendetta, il personaggio di Julia Stiles uccide quello di Iwan Rheon: giustizia è (più o meno) fatta.

La s02 vede l'entrata in scena dell'altrettanto ricca (e piena di segreti) famiglia Eltham - la matriarca Lady Cassandra (Juliet Stevenson) e i figli, i fratelli gemelli Daphne (Poppy Delevingne) e Nico (Jack Fox) -, e la situazione, se possibile, si fa ancora più complicata, anche perché in realtà Constantine è ancora vivo, ma è tenuto "prigioniero" da Cassandra, ancora innamorata di lui e disposta a ucciderlo (cosa che effettivamente accadrà) anziché perderlo di nuovo. Intanto Georgina, che ha già un bel po' di problemi da gestire con la famiglia Clios, si ritrova coinvolta in nuove situazioni al limite. E, come se non bastasse, comincia a ripensare al passato, in particolare a sua madre, con la quale ha sempre avuto un rapporto complicato.

Convinta che Georgina abbia qualcosa a che fare con la sparizione di Adam, Irina assume un detective privato, ma la situazione le sfugge di mano in breve tempo, e alla fine, dopo un litigio con la figlia - che la spinge e la fa cadere, facendole battere violentemente la testa - muore. Christos nel frattempo ha scoperto la verità sul fratello, che non è scomparso, bensì è morto, ma decide di non denunciare la sua matrigna. I panni sporchi si lavano in famiglia, così il nuovo capofamiglia di casa Clios lancia una proposta: lui terrà la bocca chiusa, e lei uscirà per sempre dalla sua vita e da quella di sua sorella. Georgina, che per poco non uccide anche Adriana, accetta: è tempo di cambiare di nuovo pelle (proprio come era solito fare il suo defunto padre, un truffatore professionista).