Riviera 3: quando esce la nuova stagione della serie tv Sky

Su Sky Atlantic sta per arrivare la terza stagione della serie tv con Julia Stiles: ecco quando andrà in onda 'Riviera 3'

Nuove avventure per Julia Stiles, la protagonista di 'Riviera', in arrivo con la terza stagione su Sky Atlantic il 25 novembre. Otto episodi per quattro settimane di messa in onda (tutti disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV): qui sotto il calendario completo degli appuntamenti.

Riviera 3, cosa succederà nei nuovi episodi

Riviera 3, il trailer della nuova stagione della serie tv SKY

La terza stagione di RIVIERA inizia a Venezia, dove Gabriel (Rupert Graves) - amico e collega di Georgina (Julia Stiles) ed esperto nella restituzione artistica internazionale - è sulle tracce di un Picasso rubato nel corso di una festa organizzata da un mercante d’arte corrotto. In breve tempo i due si trovano coinvolti una pericolosa e ben più grande avventura, che dalla laguna li porta ancora in Costa Azzurra, a Saint-Tropez, e poi in Argentina, alla ricerca della verità, tra mille pericoli e continui colpi di scena. In un mondo in cui il potere e l'eredità sono ossessioni mortali, questa stagione metterà a dura prova la lealtà e il coraggio di Georgina.

Tra i nuovi personaggi della S03 troviamo i due fratelli Cesar Alsina Suarez (Franco Masini) e Dario Alsina Suarez (Eliseo Barrionuevo), il cui padre Victor Alsina Suarez (Gabriel Corrado), è un uomo politico senza scrupoli in corsa per farsi rieleggere a sindaco di Buenos Aires; con loro Alexandra Harewood (Synnove Macody Lund), multi milionaria glaciale antagonista di Georgina che sostiene con i suoi fiumi di denaro la campagna di Suarez in cambio del sostegno ai suoi affari e la sua lucida collaboratrice Ellen Swann (Clare-Hope Ashitey).