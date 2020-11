2/18 ©Getty

Venezia - In breve tempo i due si trovano coinvolti una pericolosa e ben più grande avventura, che dalla laguna li porta ancora in Costa Azzurra, a Saint-Tropez, e poi in Argentina, alla ricerca della verità, tra mille pericoli e continui colpi di scena. In un mondo in cui il potere e l'eredità sono ossessioni mortali, questa stagione metterà a dura prova la lealtà e il coraggio di Georgina.

Riviera, la trama della terza stagione della serie tv con Julia Stiles