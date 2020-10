2/13

We Are Who We Are, episodio 8: Caitlin si prepara per il trasferimento a Chicago. Prima della partenza, Fraser le propone di scappare insieme a Bologna per andare a vedere il concerto di Blood Orange. Mentre fanno fanno l’autostop per raggiungere Bologna, conoscono un ragazzo, Luca. Intanto Caitlin/Harper, in abiti maschili, conosce una barista che la crede transgender. Inizialmente, sembra contenta della cosa, ma poi entra in crisi e scappa alla stazione. Prima di partire, però, vivrà una sorpresa inaspettata. - Photo by Yannis Drakoulidis

Lucia Manca, Eroi è la canzone protagonista del finale di We Are Who We Are