Romulus, primi due episodi in anteprima alla Festa del Cinema di Roma

Alle 19 sarà presentato uno dei titoli più attesi dell’autunno, ROMULUS, la serie tv creata da Matteo Rovere, un suggestivo viaggio nel passato e una coinvolgente rivisitazione del mito di fondazione della città di Roma: leggi la recensione dei primi due episodi. ** ATTENZIONE: SPOILER **

ROMULUS, cosa succede nei primi due episodi Latium Vetus, VIII secolo a.C., la “Terra dei trenta Re.” La regione che si trova a sud del Tevere, un tempo teatro di guerre e scontri, è ora un luogo (abbastanza) pacifico e prospero. Ogni popolo ha ancora il proprio sovrano, ma tutti riconoscono l’autorità suprema del Re dei Re, Numitor, figlio di Proca, attualmente a capo di Alba Longa e della Lega Latina. Non piove però da due mesi, la siccità morde, dunque è arrivato il momento di convocare i vari capi per chiedere agli dei come procedere. Ad Alba Longa vivono anche gli indivisibili Yemos e Enitos – fratelli gemelli orfani di padre e figli di Silvia, a sua volta figlia di Re Numitor – che si sono ormai fatti adulti: in quanto nipoti del sovrano sono i prossimi in linea di successione, e quando sarà il momento governeranno insieme, perché loro sono “la destra e la sinistra.”

Il responso degli dei è chiarissimo: la siccità avrà fine solo con l'esilio dell'attuale Re dei Re, non più all'altezza di guidare la Lega. Numitor vieni prima accecato durante un rituale, e poi è costretto ad andarsene in esilio. Sua figlia decide di seguirlo. Yemos e Enitos si preparano dunque a prendere il posto del nonno, ma una visione della vestale Ilia – l'unica figlia di Amulius, il fratello minore di Numitor, e Gala – mette in allerta Enitos, il suo grande amore, ricambiato ma impossibile, almeno finché lei sarà al servizio della dea Vesta. La pioggia non arriva, così Amulius, il fratello minore di Numitor, si convince di dover intervenire, e, spinto dalla moglie e da Re Spurius di Velia, decide di prendere con la forza il comando: se Alba Longa avrà un re forte, forse finalmente gli dei ascolteranno le loro preghiere. Nel frattempo, a Velia, il giovane schiavo orfano Wiros viene spedito nel bosco insieme a un gruppo di ragazzi per i Lupercalia: passeranno sei mesi lì, da soli, alla mercé degli elementi, degli animali selvatici, e, soprattutto, degli spiriti e della dea Rumia. Se sopravvivranno potranno tornare a casa, e ci torneranno da uomini. Yemos, in fuga, viene catturato da un luperco, e fa amicizia con Wiros, che se la cava con le parole, ma che non è proprio un combattente nato, dunque ha bisogno di un alleato. Intanto Ilia, delusa dalla dea Vesta, che le ha inferto un colpo durissimo nonostante la sua devozione, si ribella al proprio destino e spegne il fuoco sacro. Viene prontamente punita: morirà sottoterra, di fame, di sete, e al buio. Un'improvvisa e potente visione, però, la convince a lottare per la sopravvivenza…e per la vendetta.

ROMULUS, i protagonisti: Yemos, Ilia e Wiros

Parte bene Romulus – l'ultima fatica di Matteo Rovere, già regista dell'apprezzato Il primo re, qui showrunner del progetto –, e parte con due episodi ovviamente introduttivi che ci portano alla scoperta di un mondo antico, misterioso, violento, ma anche estremamente affascinante. Non si può non pensare al sopracitato film del 2019 – i luoghi e il periodo storico sono esattamente quelli –, eppure Romulus vive benissimo di vita propria, nel senso che non c'è bisogno di aver visto il lungometraggio per poter vedere la serie tv (ma noi vi consigliamo di farlo, perché comunque Il primo re merita veramente di essere visto anche solo per le ottime interpretazioni di Alessandro Borghi, Remo, e Alessio Lapice, Romulus). Al centro del racconto troviamo tre personaggi principali: Yemos, Ilia e Wiros, interpretati rispettivamente dai giovanissimi Andrea Arcangeli (The Startup, Domani è un altro giorno, Il paradiso delle signore, Aldo Moro – Il professore), Marianna Fontana (Indivisibili, Capri-Revolution), e Francesco di Napoli (La paranza dei bambini). Il primo, legatissimo al fratello Enitos (Giovanni Buselli, Capa 'e Bomba in Gomorra – La serie, qui irriconoscibile!), è il nipote di un re, anzi, del Re dei Re, ma a causa del tradimento dello zio Amulius si ritrova ferito e in fuga nello stesso ostile bosco in cui è temporaneamente costretto a soggiornare Wiros, uno schiavo orfano più bravo a parlare che a combattere.

La seconda – che è forse il personaggio più interessante, grazie anche all'ottima interpretazione di Marianna Fontana – è la figlia di Amulius (Sergio Romano) e Gala (Ivana Lotito, anche lei nel cast di Gomorra, qui nuovamente nei panni di un personaggio "ladymacbethiano"), ed è una vestale dalla tenera età di sei anni. In quanto sacerdotessa della dea Vesta vive rinchiusa nel tempio a lei dedicato…ma non vede l'ora di arrivare alla fine del suo servizio (della durata di trent'anni) per poter (ri)abbracciare l'amore della sua vita, Enitos, che ha giurato di aspettarla. Dopo l'esilio di Numitor, Ilia ha un sogno piuttosto inquietante, una visione del futuro che la lascia decisamente scossa, così pensa bene di avvisare il suo amato, per metterlo in guardia. Ma si può scampare al volere degli dei solo fino a un certo punto, certamente non per sempre. Delusa da Vesta, che non ha ascoltato le sue preghiere, si vota alla vendetta, andando a stravolgere completamente la propria essenza e la propria esistenza. Il terzo, Wiros, è un luperco, un giovane costretto a vivere per un lungo periodo nel bosco per diventare uomo. Su ordine di Re Spurius (Massimiliano Rossi, AKA Zecchinetta in, rullo di tamburi: Gomorra!, già presente anche ne Il primo re) si ritrova catapultato in un mondo ancora più ostile di quello in cui ha vissuto finora da schiavo e da orfano, nel bosco infinito, circondato da compagni di viaggio poco raccomandabili e da misteriose presenze. L'arrivo di Yemos è l'occasione perfetta per reclutare un alleato che lo aiuterà a sopravvivere, ma è anche la nascita di un'amicizia importantissima per entrambi.

Oltre ai tre giovani protagonisti spiccano sicuramente anche i personaggi di Buselli, di Romano e di Lotito. Enitos, principe di Alba Longa insieme al fratello gemello Yemos, è un giovane uomo che sa bene che essere il Re dei Re è più oneri che onori e che cerca di fare la cosa giusta pur sapendo che si troverà a pagare un prezzo molto alto. Il suo amore per Ilia è puro, la sua fedeltà alla promessa fattale quand'erano solo due bambini è totale, ma gli dei hanno parlato, peraltro attraverso la sua amata, e non si può non prendere atto di ciò, con tutte le conseguenze del caso. Anche Amulius crede fermamente nel volere degli dei, ma è pur sempre un essere umano, vittima dei sentimenti e delle passioni, che lo spingono a compiere l'impensabile, un tradimento tanto vile quanto necessario, quantomeno dal suo punto di vista. Al suo fianco troviamo Gala, sua moglie e madre di Ilia, una donna ambiziosa e manipolatrice, intenzionata ad agguantare il potere tramite il marito. Insomma, un parterre di personaggi assai ben definiti nelle loro motivazioni e nei loro ruoli, ma assolutamente non banali. Completano il cast principale Vanessa Scalera (che interpreta Silvia, la madre di Yemos e Enitos), Silvia Calderoni (che interpreta La Lupa, che per adesso si è solo intravista), e Demetra Avincola (che interpreta Deftri, che entrerà in scena più avanti).