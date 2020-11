Romulus, la parola a Matteo Rovere e ai protagonisti. VIDEO

Alla scoperta di ‘Romulus’ con lo showrunner Matteo Rovere e con i tre protagonisti, Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli

ROMULUS, DI COSA PARLA LA SERIE TV Lazio antico, VIII secolo a.C, un mondo primitivo e brutale nel quale il destino di ognuno è deciso dal potere implacabile della natura e degli dei. I trenta popoli della Lega Latina vivono da anni sotto la guida del re di Alba Longa, ma siccità e carestia minacciano la pace e la vita di tutti i villaggi. Poi c'è il bosco, un luogo oscuro abitato da creature crudeli e misteriose. Romulus è il racconto di questo mondo attraverso gli occhi di tre ragazzi segnati dalla morte, dalla solitudine e dalla violenza: Yemos, principe di Alba, Wiros, un giovane orfano e schiavo, e la giovane vestale Ilia. Una storia di uomini e donne che scoprono come crearsi un destino anziché subirlo. Romulus è la storia epica della nascita di Roma come non è mai stata raccontata. CLICCA QUI PER SCARICARE IL PRESSBOOK DI ROMULUS

ROMULUS, IL CAST E I PERSONAGGI DELLA SERIE TV approfondimento Romulus, la colonna sonora firmata dai Mokadelic è su Spotify Andrea Arcangeli è Yemos, il Principe di Alba Longa (nipote di Re Numitor) costretto a fuggire nel bosco quando suo zio Amulius decide di prendere il potere. Ferito e solo, viene trovato dai luperci, che lo fanno schiavo. Presso il loro campo conosce Wiros, con cui stringerà amicizia e che si rivelerà un alleato prezioso quando sarà il momento di reclamare ciò che gli è stato tolto. E’ il fratello gemello di Enitos, al quale è legatissimo. Marianna Fontana è la vestale Ilia, figlia di Amulius, il fratello minore di Numitor, e dell’ambiziosa Gala. E’ rinchiusa dall’età di sei anni nel tempio di Vesta ad Alba Longa, e vive un amore segreto con Enitos, che ha giurato di aspettarla. Quando il destino e un terribile tradimento le porteranno via tutto, Ilia comincerà a combattere per divenire artefice del suo destino.

approfondimento Romulus, alla scoperta della serie tv: le location. VIDEO Francesco Di Napoli è Wiros, orfano e schiavo di Velia. Spedito nel bosco per i Lupercalia, per diventare un uomo. Più bravo a parlare che a combattere, subisce abusi e vessazioni un po’ da chiunque, ma l’arrivo di Yemos cambia le carte in tavola, e segna per lui il passaggio dalla solitudine alla fratellanza. Dentro di sé nasconde una forza sconosciuta anche a sé stesso. Giovanni Buselli è Enitos, il fratello gemello di Yemos, un giovane uomo coraggioso, maturo, e pronto a prendersi sulle spalle tutte le responsabilità della corona. Nasconde però un segreto: da anni, all’insaputa di tutti, ama, ricambiato, sua cugina. I due si sono promessi fedeltà e sono disposti ad aspettare il tempo che ci vorrà per rivedersi, ma un terribile sogno premonitore di Ilia metterà alla prova questa determinazione. Sergio Romano è Amulius, il fratello minore di Re Numitor, che per molti anni ha messo da parte le sue ambizioni, ma intanto ha accumulato molto risentimento. Spinto da Spurius, re di Velia, e da sua moglie Gala, decide di cambiare il suo destino con la forza. Ma l'improvviso "ritorno dalla morte" della figlia lo costringerà a interrogarsi sui suoi misfatti. Massimiliano Rossi è Spurius, il re di Velia, alleato di Amulius. E’ un uomo che sa bene quanto è dura la vita, e che per questo motivo non intende chinare il capo e sottomettersi. In quanto sovrano e guida del proprio popolo è il celebrante dei Lupercalia, il rito di iniziazione che segna l’ingresso nell’età adulta per i ragazzi.

approfondimento Romulus, alla scoperta della serie tv: il divino. VIDEO Vanessa Scalera è Silvia, la figlia di Re Numitor e la madre di Yemos e Enitos. Sceglie di seguire il padre quanto questi viene allontanato da Alba Longa per il volere degli dei. Tutte le sue speranze sono risposte nei figli, che, è sicura, sapranno essere dei re giusti e coraggiosi. Ivana Lotito è Gala, la moglie di Amulius e la madre di Ilia. Scaltra e calcolatrice, asseconda le ambizioni del marito e lo spinge alla ribellione. Per questo motivo, e per la sua stessa ambizione, è disposta a sacrificare anche la felicità della figlia. Ma quando Ilia torna cambiata e in cerca di vendetta, rimane profondamente turbata. Silvia Calderoni è La Lupa, una potente guerriera alla guida dei Ruminales, con una fede incondizionata in Rumia, la dea dei lupi. Secondo la credenza, Rumia, in passato, ha salvato il popolo del bosco offrendogli protezione e promettendo una città in cui poter finalmente abitare. Demetra Avincola è Deftri, una giovane e coraggiosa guerriera che si avvicina quasi subito a Wiros e gli insegna la lingua e le usanze dei figli della dea Rumia.