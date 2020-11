Romulus, Elisa canta "Shout" per la sigla della serie tv. VIDEO

Elisa reinterpreta 'Shout', il famosissimo brano dei Tears For Fears del 1984, per la sigla di 'Romulus', la serie tv di Matteo Rovere, una produzione Sky Original, in onda su Sky Atlantic da venerdì 6 novembre

Romulus, la sigla cantata da Elisa, "Shout" Venerdì 6 novembre alle 21.15 su Sky Atlantic debutterà finalmente l'attesissima Romulus, la serie tv creata da Matteo Rovere, una storia di guerra, fratellanza, passione, coraggio e paura, alla scoperta della nascita di Roma come non è mai stata raccontata. Un prodotto che, come dichiarato dallo stesso regista e showrunner, ha comportato uno sforzo produttivo notevole, ma che, siamo sicuri, saprà soddisfare anche i palati più raffinati. A impreziosire ulteriormente Romulus, poi, ci penserà la sua sigla d'apertura, un'intensa reinterpretazione di Shout dei Tears for Fears firmata da una delle voci più suggestive e potenti della scena musicale italiana, Elisa. CLICCA QUI PER SCARICARE IL PRESSBOOK DI ROMULUS

Shout, il capolavoro dei Tears for Fears approfondimento Romulus, la parola a Matteo Rovere e ai protagonisti. VIDEO Shout, che quasi certamente è il brano più famoso dei Tears for Fears, debutta il 19 novembre del 1984, dunque 36 (!!) anni fa, in occasione lancio del secondo album della band inglese new wave, Songs from the Big Chair. Il singolo scala le classifiche internazionali, diventando una delle canzoni di maggior successo dell'epoca, conquistando anche la vetta della Billboard nell'agosto del 1985. Un brano che ancora oggi, a distanza di quasi quattro decenni, possiede una forza a dir poco magnetica.