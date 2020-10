The Big Bang Theory, Mayim Bialik davanti al quadro della serie TV

Uno scatto che ha conquistato il pubblico ottenendo oltre 200.000 like su Instagram

Una serie TV che ha appassionato il pubblico di tutto il mondo, dodici stagioni che hanno fatto divertire ed emozionare, The Big Bang Theory è uno dei fenomeni mediatici più celebri, seguiti e popolari del terzo millennio. Sheldon Cooper e amici hanno accompagnato gli spettatori per duecentosettantanove episodi tra risate, ironia e sarcasmo.

Mayim Bialik: lo scatto su Instagram

Mayim Bialik, classe 1975, ha vestito i panni di Amy Farrah Fowler a partire dalla terza stagione in cui è apparsa come guest per poi entrare nel cast principale. Nei giorni scorsi l’attrice ha catturato l’attenzione del pubblico condividendo una foto sul suo profilo Instagram che conta più di tre milioni e mezzo di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi e momenti di relax con gli affetti più cari.

Nel corso della serie Amy Farrah Fowler ha fatto divertire il pubblico per la forte amicizia con Penny, interpretata da Kaley Cuoco, alla quale ha dedicato anche un quadro, davanti al quale si è scattata una foto che ha immediatamente ottenuto il pieno di like.