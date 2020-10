Young Sheldon, sospese le riprese della quarta stagione

Secondo quanto riportato da Deadline, le riprese della quarta stagione avrebbero subito uno stop in seguito alla positività di un membro della crew a un test COVID-19

Se le produzioni di Batwoman e Riverdale hanno potuto riaprire i battenti, sorte inversa per la realizzazione della quarta stagione di Young Sheldon. Infatti, stando a quanto riportato da Deadline , le riprese della serie con protagonista il giovanissimo Ian Armitage hanno dovuto fare i conti con uno stop a causa della positività di un membro della crew in seguito a un test COVID-19.

The Big Bang Theory: il successo

Young Sheldon è lo spin-off e prequel della celebre serie The Big Bang Theory che ha riscritto la storia del piccolo schermo. Infatti, le dodici stagioni hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo lanciando la carriera degli attori principali, tra loro Jim Parsons, iconico interprete di Sheldon Cooper; nel cast anche Kaley Cuoco, Johnny Galecki e Mayim Bialik.

Nel corso degli anni la serie ha conquistato numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra questi ben dieci Primetime Emmy Awards su un totale di quarantasei candidature.

A breve Jim Parsons arriverà su Netflix con la pellicola The Boys In The Band, adattamento dell’opera teatrale scritta da Mart Crowley e colonna portante della storia della comunità LGBTQ+, al fianco dell’attore Matt Bomer, Zachary Quinto, Charlie Carver, Andrew Rannells, Robin de Jesús, Brian Hutchison, Tuc Watkins e Michael Benjamin Washington.