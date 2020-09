The boys in the band, fuori il trailer del film Netflix

The Boys in the Band è la nuova produzione Netflix che si prepara a conquistare il pubblico.. Poche ore fa la piattaforma ha distribuito il trailer ufficiale su YouTube riscuotendo immediatamente numerosi consensi.

The Boys in the Band: fuori il trailer ufficiale

approfondimento

Nove uomini, una telefonata a testa, una vita da riscoprire. The Boys in the band è l’adattamento dell’opera scritta da Mart Crowley e caposaldo dei testi teatrali LGBTQ+.

Netflix sta per far rivivere la storia raccontata anche da William Friedkin che riscrisse la settima arte con Festa per il compleanno del caro amico Harold, prima pellicola nella storia di Hollywood a trattare come tema l’omosessualità.

The Boys in the Band potrà contare su un cast con alcuni degli attori più famosi a livello mondiale, ovvero Jim Parsons, Matt Bomer, Zachary Quinto, Charlie Carver, Andrew Rannells, Robin de Jesús, Brian Hutchison, Tuc Watkins e Michael Benjamin Washington. La regia è di Joe Mantello, la produzione di Ryan Murphy.

Il trailer, dalla durata di quasi tre minuti, ha già conquistato il pubblico tanto da contare al momento più di 400.000 visualizzazioni.