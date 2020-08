All Together Now: fuori il trailer ufficiale del film

L'uscita della pellicola è fissata per venerdì 28 agosto 2020, grande successo per il trailer

All Together Now è la nuova pellicola targata Netflix. Il film racconta la storia di Amber, ragazza dal grande talento e inguaribile ottimista. La vita metterà a dura prova la protagonista chiamandola ad affrontare numerose sfide per poter realizzare i suoi sogni.