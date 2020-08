Dragon's Dogma, pubblicato il trailer della serie firmata Netflix

Nel corso del filmato alcuni personaggi fanno il loro arrivo per affiancare il protagonista dando vita a una sequenza di immagini adrenaliniche; questa la trama ufficiale pubblicata nella didascalia del video: “Dopo aver perso la casa, Ethan si mette alla ricerca del drago che gliel'ha distrutta per annientarlo una volta per tutte”.

Netflix, le ultime news

Nelle ultime settimane Netflix Italia ha condiviso trailer e notizie riguardanti alcuni dei prodotti di intrattenimento più famosi e amati dal pubblico, tra questi l’annuncio della data di uscita dell’attesa quarta stagione della serie The Crown.

Inoltre, abbiamo visto i trailer ufficiale del film All Together Now e della serie TV Away con protagonista Hilary Swank (FOTO), Premio Oscar come Miglior attrice protagonista nel 2000 con il film Boys Don’t Cry e cinque anni dopo grazie alla pellicola Million Dollar Baby.

Ottimi riscontri anche per il trailer di Ratched, la serie TV con Sarah Paulson che avrà il compito di indossare i panni di uno dei più celebri personaggi del grande schermo.