Criminal 2, Kit Harington nel trailer della serie Netflix

La prima stagione vantava 12 storie uniche, ambientate in quattro paesi differenti d’Europa: Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Differente il discorso invece per questa seconda serie, totalmente in versione UK.

Il tratto distintivo di questo show è senza dubbio la sua location. Ogni episodio è ambientato all’interno di una sala per interrogatori . La trama si concentra totalmente sul rapporto e il confronto tra l’interrogato e gli agenti di polizia a caccia della verità. Quattro nuovi casi e dunque altrettanti nuovi protagonisti, come mostrato dal breve trailer diffuso online da Netflix:

Criminal, la trama

“Criminal” è una serie drama procedurale molto interessante. Lo show riesce a catturare il pubblico, spingendolo a immedesimarsi nei protagonisti interrogati. Un ventaglio d’emozioni racchiuse in una location claustrofobica, con tanto di sguardo al dietro le quinte degli interrogatori, alla scienza che si cela dietro tale delicato processo.

Criminal, il cast

Nel primo ciclo di episodi di “Criminal” gli indiziati erano interpretati da David Tennant, Hayley Atwell, Youssef Kerkour e Clare-Hope Ashitey. Nessuno di loro farà ritorno, ovviamente, lasciando spazio ad altri volti ben noti agli amanti delle serie TV. Stupro, rapimento e omicidio sono alcuni dei crimini di cui sono accusati. Ognuno di loro proporrà ovviamente la propria versione dei fatti. Saranno gli agenti a dover discernere la verità dalle menzogne.

Kit Harington è un attore britannico, nato a Londra nel 1986. Il suo volto è noto globalmente per il ruolo di Jon Snow, interpretato nella serie fantasy “Game of Thrones”. Un enorme successo che lo ha costretto a valutare con grande attenzione i progetti successivi. Dopo il flop di “Pompei”, ha recitato in film come “Il settimo figlio” e “La mia vita con John F. Donovan”. È ora pronto a mettere piede nell’universo Marvel, recitando nel film “Gli Eterni”.

Kunal Nayyar è un attore britannico, nato a Londra nel 1981. La sua carriera è quasi totalmente legata a una delle sitcom più note al mondo, “The Big Bang Theory”, nella quale ha recitato dal 2007 al 2019. “Criminal” rappresenta per lui un importante banco di prova, considerando come il mondo lo conosca e apprezzi per le sue doti d’attore comico.

Sharon Horgan è un’attrice irlandese, nata a Hackney nel 1970. In qualità di attrice è particolarmente nota per la comedy “Pulling”, così come per la serie “Catastrophe”. La sua carriera l’ha vista però impegnata ampiamente anche come sceneggiatrice e produttrice.

Sophie Okonedo è un’attrice britannica, nata a Londra nel 1968. Tra i suoi ruoli più importanti c’è di certo il film “Hotel Rwanda”, che le è valso una candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. È stata inoltre scelta da Kenneth Branagh per “Assassinio sul Nilo”, in sala nel corso del 2020. Sul fronte televisivo invece ha recitato in “Doctor Who” e ha preso parte a “Ratched”, nuova serie TV Netflix di Ryan Murphy.