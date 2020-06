Kit Harington si rasa a zero: nuovo ruolo in arrivo?

Nuovo ruolo in arrivo per l'indimenticato Jon 'tunonsainiente' Snow della serie cult Game of Thrones? Kit Harington è stato infatti avvistato per le strade di Londra con un nuovo taglio di capelli. Tenetevi forte: si è rasato a zero!

Fan di Kit Harington a rapporto! L'ex Re del Nord de Il Trono di Spade è stato infatti avvistato in compagnia del suo cagnolino per le strade di Londra con un nuovo look decisamente diverso da quello a cui ci aveva abituato finora. Come svelato dal Daily Mail e da altre testate britanniche, il buon Kit questa volta ci ha dato un taglio non solo netto, ma addirittura totale! Vedere per credere:

Immagine presa dal sito Daily Mail

