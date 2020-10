Batwoman e Riverdale, ripartono le produzioni

Variety ha riportato la notizia dell’avvio delle riprese delle due serie targate Warner Bros. Television dopo lo stop in seguito all’attesa per i risultati dei test COVID-19

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) continua a influenzare notevolmente le grandi produzioni di Hollywood. Stando a quanto riportato dal magazine Variety , le riprese di Riverdale e Batwoman dovrebbero poter ripartire a breve dopo lo stop in seguito a un rallentamento nell’elaborazione dei test COVID-19 effettuati a cast e crew.

Batwoman e Riverdale, si riparte

Dagli slittamenti delle uscite cinematografiche alle cancellazioni di importanti festival musicali, negli ultimi mesi le produzioni di tantissimi eventi hanno dovuto fare i conti con un riassestamento del lavoro dando vita a nuovi flussi organizzativi. Dopo l’entusiasmo iniziale per il via alle riprese, le due serie targate Warner Bros. Television hanno dovuto subire uno stop in attesa dei risultati dei test COVID-19.

Ora, secondo quanto dichiarato da Variety, le crew sarebbero pronte per ripartire, nonostante la possibilità di un nuovo stop qualora la stessa situazione torni a verificarsi.