Batwoman, Javicia Leslie mostra la prima immagine in costume

Javicia Leslie, classe 1987, ha condiviso il primo scatto in costume nei panni di Ryan Wilder, protagonista della seconda stagione di Batwoman

Nei giorni scorsi Javicia Leslie (FOTO) ha annunciato l’avvio delle riprese per la seconda stagione di Batwoman; ora l’attrice ha mostrato il suo primo scatto in costume nei panni dell’eroina. La foto ha ottenuto grandi consensi da parte del pubblico tanto da contare al momento più di 39.000 like.