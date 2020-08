Ruby Rose spiega perché ha lasciato Batwoman

L’attrice non esclude la possibilità di tornare a lavorare in televisione in futuro

Ha destato grande sorpresa la decisione di Ruby Rose di dire addio a “Batwoman”, serie TV appartenente all’universo narrativo DC della quale era protagonista. Un ruolo importante, che in molto ipotizzavano l’attrice avrebbe potuto interpretare per svariati anni. Il repentino addio ha portato a svariate ipotesi, a fronte dell’assoluto silenzio da parte della diretta interessata.

Rose, intervistata da "Entertainment Weekly", ha deciso di raccontare le emozioni provate, spiegando le ragioni che l'abbiano spinta a prendere questa sofferta decisione: "Che si tratti di un film d'azione o emozionale, così come di uno show televisivo, il ruolo da protagonista è sempre in qualche modo faticoso. Credo che in quel caso sia stato molto più difficile perché mi stavo riprendendo dal mio intervento chirurgico. Dopo 10 giorni dall'operazione sono tornata subito a lavorare. Non è stata forse l'idea migliore. La maggior parte delle persone, in situazioni del genere, si prende un mese o anche tre, prima di ripartire".