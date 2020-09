Batwoman, Javicia Leslie annuncia le riprese della seconda stagione

Javicia Leslie è pronta per indossare i panni di Batwoman. Dopo l’abbandono di Ruby Rose ( FOTO ) che ha tenuto banco sui media per molte settimane, l’attrice statunitense si prepara a intrattenere, emozionare e sorprende il pubblico di tutto il mondo con la seconda stagione della serie tv.

Javicia Leslie: il video su Instagram

approfondimento

Javicia Leslie, classe 1987, è tra le stelle in maggior ascesa nel mondo dorato di Hollywood.

Poche ore fa l’attrice ha condiviso un filmato sul suo profilo Instagram che vanta più di 128.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita.

Nel video Leslie (FOTO) annuncia ufficialmente l’avvio delle riprese della seconda stagione di Batwoman. L'interprete ha ringraziato il pubblico per l’affetto dimostrato dichiarando anche di volerlo rendere partecipe della seconda stagione, questo un estratto del messaggio scritto nella didascalia del post: “Tutti voi avete dimostrato un grosso supporto in questo viaggio! Quindi questa non sarà la mia Batwoman, ma la nostra Batwoman. Con questa cosa in testa, voglio che possiate vedere tutto il percorso, quindi perché non iniziare dal primo giorno?”

Nelle immagini del filmato l’attrice mostra ironicamente la sua preparazione alle riprese, ospite speciale il suo amico a quattro zampe Judah. La clip ha immediatamente fatto il pieno di consensi contando al momento più di 19.000 visualizzazioni su Instagram.