Ruby Rose non sarà nella seconda stagione di Batwoman

Pessime notizie per tutti i fan di “Batwoman”. Ruby Rose ha infatti deciso di abbandonare la serie TV. L’attrice non sarà dunque presente nella prossima stagione. Una svolta non preannunciata da alcun rumor o circostanza eccezionale che ha colto alla sprovvista gli appassionati.

Non si hanno notizie certe sulle sue motivazioni ma “Variety” ha raccolto le dichiarazioni dell’attrice, inserite all’interno di un comunicato: “Ho preso una decisione difficile, quella di non tornare come Batwoman nella prossima stagione. Non è una scelta presa alla leggera, perché rispetto il lavoro di tutto il cast, della crew e di chiunque sia coinvolto nella produzione, sia a Vancouver che a Los Angeles. Greg Berlanti, Sarah Schechter e Caroline Dries mi hanno dato quest’incredibile opportunità, facendomi entrare nel mondo DC. Per loro ho più che ammirazione. Ringrazio tutti, da Peter Roth a Mark Pedowitz, alla The CW e al team della Warner Bros. Hanno puntato tantissimo sullo show e hanno sempre creduto in me. Grazie a chiunque abbia reso questa prima stagione un successo”.

Nessun accenno alle ragioni che hanno condotto la 34enne a tirarsi indietro, nonostante la serie fosse già stata rinnovata per una seconda stagione, che i fan attendevano con ansia. Tanti i rumors in merito. C’è chi parla di problematiche fisiche riscontrate nell’arco dell’ultimo anno, che l’hanno condotta a un’operazione. Altri invece sottolineano i commenti negativi e a volte offensivi di una parte del pubblico. Il ruolo di Kate Kane è infatti molto delicato, considerando come si tratti di un personaggio rappresentativo della comunità LGBTQ. Per quanto la scelta di un’attrice apertamente lesbica avesse soddisfatto molti, per alcuni Rose non era abbastanza. L’attrice era stata anche costretta a chiudere o modificare i propri profili social. Ma queste sono soltanto supposizioni. L’unica certezza è che la produzione intende andare avanti e procederà a un recasting: “Lo studio e la rete sono impegnati nella seconda stagione e nel futuro a lungo termine di ‘Batwoman’. Non vediamo l’ora di condividere la sua nuova direzione, incluso il casting di una nuova protagonista, membro della comunità LGBTQ”.

Chi è Ruby Rose

Ruby Rose è un’attrice, conduttrice e modella australiana, classe 1986. Muove i primi passi nel mondo della televisione grazie a MTV. Col tempo si cimenta con la recitazione, facendo il proprio esordio al cinema nel 2013, col film “Around the Block”.

Il pubblico la apprezza però principalmente in “Orange is the New Black”. Recita in nove episodi, prendendo parte poi a svariate serie, principalmente legate al mondo DC, nel quale interpreta “Batwoman”, fino all’addio annunciato.

Per quanto riguarda il cinema invece, ritorna sul grande schermo nel 2016, prendendo parte a “Resident Evil: The Final Chapter”. È chiaro come i ruoli action siano il suo pane quotidiano, ed eccola dunque in “xXx – Il ritorno di Xander Cage”, con Vin Diesel, e “John Wick – Capitolo 2”, con Keanu Reeves. Nel 2018 è invece al fianco di Jason Statham in “Shark – Il primo squalo”.