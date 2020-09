Riverdale 5, riprese iniziate: le foto dal set

I fan di “ Riverdale ” possono esultare. Le riprese della quinta stagione della serie TV sono ufficialmente iniziate. Ad annunciarlo è Roberto Aguirre Sacasa , showrunner, che ha condiviso la prima foto dal set: “’Riverdale’ è tornato. La prima scena della quinta stagione. Archie è in una stanza piena di vapore. Certe cose non cambiano mai, anche in un mondo versione Covid”.

Attraverso lo stesso profilo era stato annunciato l’avvio della produzione. In quel caso la foto mostrava lo showrunner in compagnia dei protagonisti di “Riverdale”: “Dopo quattordici giorni di quarantena e mesi di preparazione, domani inizieranno le riprese della quinta stagione di ‘Riverdale’. Abbiamo trascorso la serata in una bolla, festeggiando il 24esimo compleanno di Lili Reinhart, insieme con queste persone meravigliose. Come vola il tempo. Non vedo l’ora di rivedere il resto della gang”.

Riverdale 5, cosa sappiamo

Cast e troupe si sono ritrovati a Vancouver, dove è ripreso il lavoro sul set con Lili Reinhart, Camila Mendes, Madelaine Petsch, Cole Sprouse e Drew Ray Tanner. Un titolo particolarmente atteso dal pubblico del piccolo schermo, con Warner Bros che mira a far riprendere i lavori per circa 20 serie TV entro la fine di settembre 2020.

Erano state diffuse anche altre foto, come quella del ballo, specificando però come si trattasse di immagini dal set per scene già girate in precedenza. La quinta stagione si aprirà proprio con un episodio incentrato sul ballo scolastico. Nei primi tre episodi ci saranno eventi molto importanti, come la consegna del diploma. In molti si aspettano inoltre molto più spazio riservato alle attrici, date le parole di Vanessa Morgan, che aveva scatenato delle polemiche in merito al trattamento di personaggi femminili, interpretati da attrici afroamericane. A riguardo si era espresso lo showrunner: “Tutte le nostre regine regneranno supremamente nella prossima stagione”.

Nei primi tre episodi, che saranno particolarmente emozionanti, come dichiarato da Sacasa, ci sarà il tanto atteso salto temporale. Non è stato ancora specificato però di quanti anni ci si sposterà nel futuro del cast. È probabile che tutto ciò serva a saltare gli anni del college, consegnando tutti i personaggi nel mondo degli adulti. Un espediente non legato in alcun modo all’emergenza Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), essendo stato pianificato con largo anticipo.