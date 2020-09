Disney, Samuel L. Jackson protagonista di una serie su Nick Fury

Disney ha aggiunto alla propria lista di produzioni future una serie TV su Nick Fury. Uno show con protagonista Samuel L. Jackson, che potrebbe arricchire l’offerta del catalogo di Disney+. A riportare la notizia è “Variety”, che sottolinea come verrà sviluppata l’idea al fianco di Kyle Bradstreet, noto per “Mr. Robot”, che ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo, oltre a occuparsi della stesura della sceneggiatura.

Nessun dettaglio, al momento sulla trama del nuovo show targato Marvel, eccezion fatta per il protagonista. Samuel L. Jackson tornerà nei panni di Nick Fury, interpretato sul piccolo schermo soltanto in alcune apparizioni sporadiche in “Agents of S.H.I.E.L.D.”. La sua versione di Fury è particolarmente apprezzata dai fan, che lo hanno visto per la prima volta nell’universo fumettistico in “Iron Man” nel 2008, ovvero la pellicola che ha dato il via alle tre fasi cinematografiche giunte in sala fino a oggi. Nel corso degli anni è apparso anche in “The Avengers”, “Captain Marvel” e “Spider-Man: Far From Home”.

Disney, le serie Marvel in arrivo

Svariate le serie TV sul mondo Marvel in fase di produzione. Con i calendari cinematografici sottoposti a costanti modifiche, a causa dell’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), saranno gli show sul piccolo schermo ad avviare la Fase 4. La prima a essere lanciata sarà “WandaVision”, della quale è stato diffuso un trailer ufficiale.

Si tratta di uno show che promette di sorprendere i fan. Il trailer ha mostrato uno stile alquanto intrigante, sottolineando come per la prima volta si approfondiranno realmente i poteri di Wanda. La giovane potrebbe aver modificato la realtà di un’intera comunità, dando il via a una vita serena al fianco di Visione, con tanto di figli. L’androide dovrebbe però essere defunto, il che solleva ulteriori domande.

Altra serie molto attesa è “The Falcon and the Winter Soldier”. In questo nuovo show il pubblico potrà apprezzare una nuova squadra, composta da Falcon e Bucky. I due uniscono le forze per cimentarsi in un’avventura globale. La produzione ha visto impegnati cast e troupe al di fuori degli Stati Uniti. Le riprese sono state interrotte a causa della quarantena globale, per poi riprendere in queste settimane. L’uscita è prevista per il 2021. Il prossimo anno sarà alquanto ricco di annunci e uscite. Disney ha infatti in cantiere altre serie TV, da “Loki” a “Hawkeye”, da “Moon Knight” a “Ms Marvel”, fino a “What If…?” e “She-Hulk”. Per quest’ultima è stata di recente rivelata la scelta effettuata per la protagonista. Si tratta di Tatiana Maslany, che farà il proprio esordio nella Fase 4 sul piccolo schermo, anche se non è da escludere un suo coinvolgimento nelle produzioni cinematografiche.